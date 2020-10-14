كشري: تلقيت أربعة عروض من أندية الدوري.. وسأبلغ أسوان بقراري عقب مباراة الإسماعيلي

أكد أحمد كشرى المدير الفني لفريق سوان، أنه سيبلغ إدارة ناديه بقراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن تماسيح النيل بالموسم الجديد عقب مباراة الإسماعيلى، المقرر لها في الخامسة مساء غداً الخميس، على ستاد الاسماعيليه، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال كشرى: "عقدت جلسة مع اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان وأبلغته

بأننى أحلم برد جميل النادى، خاصة أن وشهم حلو وهما سبب ذياع صيتى كمدرب فى الدورى الممتاز ولهم فضل كبير على ولكنى أمتلك عروضا كبيرة".

واضاف كشرى، "تلقيت أربعة عروض قبل حسم مصير أسوان ورفضتها وقلت هكمل حتى لو ههبط مع الفرقة، ودلوقتى الحمد لله

الفرقة عدت وبمستوى كويس ونجحت فى تحقيق الهدف الذى طلبه منى النادى والجمهور الجميل، ورئيس أسوان قال لى إحنا مش هنقف فى طريقك بس بلغنا بدرى عشان نعرف نتصرف وقررت إبلاغهم بقرارى النهائى عقب مواجهة الإسماعيلى المقبلة ."

وتابع كشرى، "أمتلك عرضاً لتدريب أحد الأندية التى لم أكن أحلم بها، ولدى ثلاثة عروض من أندية مؤسسات من بينها مصر المقاصة، وإن كان الفريق الفيومى اكتفى بمجرد تلميحات ولم تصل للصيغة الرسمية".