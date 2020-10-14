الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية للتوعية بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ،برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، عن إنطلاق اللقاءات التثقيفية والتوعوية تحت شعار «شارك.....كن إيجابي» لحث الشباب علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 15أكتوبر حتي 5 نوفمبر المقبل .
وتستضيف قاعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط أولي محطات الحملة القومية، ذلكوسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية.
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم المشاركة الإيجابية للشباب بالعملية الانتخابية من خلال توعيتهم وتثقيفهم سياسياوالعمل علي تحفيزهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية صنع وإتخاذ القرار،وتشجيعهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن مصر لديها شباب واعٍ وواعد ونعمل معا من أجل نهضته واستثمار وتوجيه فكره وطاقته لما فيه تقدم ونماء للوطن.
ويتم تنفيذ اللقاءات من خلال أساتذة وخبراء متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري،تتناول ابرز المحاور الهامة حول قانون انتخابات مجلس النواب المصري وأهمية المشاركة السياسية.
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