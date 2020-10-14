حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء بيراميدز وطلائع الجيش بستاد بتروسبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر. جاء الشوط هادئا وأنحصرت الكرة في اغلب الفترات وسط الملعب مع سيطرة من بيراميدز دون فاعلية على المرمى. على المرمى. وضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: مهدي سليمان وخط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق Advertisements وخط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي وخط الهجوم: دودو الجباس وجاء تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى،محمد بسام، على الفيل، خالد سرحان، ناصر منسى، كريم طارق، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك ستيفين، عمار حمدى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوط أول سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.