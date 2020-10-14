المصرى يجدد عقد على ماهر لموسم جديد

جدد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل 2021/2020 . جديد ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل 2021/2020 . وقام "ماهر" بالتوقيع على عقده الجديد مع رئيس مجلس إدارة النادي بحضور لجنة التعاقدات التى تضم محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي. الجديد مع رئيس مجلس إدارة النادي بحضور لجنة التعاقدات التى تضم محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي.

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