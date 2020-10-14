لاعبة الإسماعيلي تفوز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

فازت هالة صدقي لاعبة النادي الإسماعيلى لألعاب القوى ببطولة الجمهورية تحت ٢٠ عامًا لسباق ال٤٠٠ متر عدو متفوقة على الكثير من لاعبات الأندية الأخرى فى البطولة التى أقيمت فى المركز الأوليمبي بالمعادى. تتويج بطلة الإسماعيلى بالبطولة جاء رغم مشاركتها فى البطولة بإصابة خفيفة لكنها تحاملت على نفسها واستطاعت التتويج بالميدالية الذهبية فى النهاية. يذكر أن الإشراف الفني على البطلة يقوده محمد حسين مدير فني وعادل مصطفى مدير النشاط الرياضي ومحمود النجدي المدير الإداري. مصطفى مدير النشاط الرياضي ومحمود النجدي المدير الإداري. عقب تحقيق الإنجاز الكبير نقل تامر موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الأنشطة تهنئة مجلس الادارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعبة الدراويش بهذه الميدالية الذهبية وطالبها بحصد المزيد من الميداليات المحلية والقارية والعالمية.

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