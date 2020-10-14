بث مباشر | مشاهدة مباراة ايطاليا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين ايطاليا وهولندا في الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2021/2020.

مباراة ايطاليا وهولندا، المقرر لها مساء اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020، تنطلق في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية و18:45 بتوقيت جرينيتش، وتقام على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو الإيطالية دون حضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدة.

يحتل المنتخب الايطالي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصنيف الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز وحيد، بينما يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز في الافتتاح وخسارة وتعادل.

ويأتي منتخب بولندا في المركز الثالث بهذه المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن هولندا، ويتذيل المنتخب البوسني المجموعة برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع إيطاليا وهولندا.

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ايطاليا 1-1 هولندا

???? دوري الأمم الأوروبية (الجولة 4- المجموعة الأولى)

???? ملعب جيويس (بيرجامو-ايطاليا)

جارية الآن

✅ أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة القمة بين ايطاليا وهولندا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

???? لا تنسوا تحديث هذه الصفحة لتأتيكم تفاصيل المباراة والنتيجة أول بأول (اضغط ريفريش).

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???????? تشكيلة ايطاليا اليوم : دوناروما – سبينازولا – كيليني – بونوتشي – دي أمبروسيو – ماركو فيراتي – جورجينيو – باريلا – لورينزو بيليجريني – كييزا – إيموبيلي.

: دوناروما – سبينازولا – كيليني – بونوتشي – دي أمبروسيو – ماركو فيراتي – جورجينيو – باريلا – لورينزو بيليجريني – كييزا – إيموبيلي. ???????? تشكيلة هولندا اليوم : سيليسين – أكي – فان دايك – دي فريج – هاتيبوير – فان دي بيك – فرينكي دي يونج – دالي بليند – ممفيس ديباي – فينالدوم – لوك دي يونج.

: سيليسين – أكي – فان دايك – دي فريج – هاتيبوير – فان دي بيك – فرينكي دي يونج – دالي بليند – ممفيس ديباي – فينالدوم – لوك دي يونج. يدير هذه المباراة الحكم الانجليزي أنتوني تايلور

الشوط الأول

صافرة بداية اللقاء..

2″ أووووووووه…فرصة مُبكرة سانحة للتسجيل أمام منتخب ايطاليا يُهدرها المهاجم الشاب لورينزو بيلجريني بعد تسلمه تمريرة قاتلة خلف مدافعي هولندا. سدد من داخل الستة ياردات كرة سيئة وغير منضبطة، ذهبت سهلة جدًا في يد الحارس سيليسين.

17″ جووووووووول…الهدف الأول لصالح ايطاليا عن طريق لورينزو بيلجريني..

17″ لورينزو بيلجريني تلقى تمريرة عرضية من منتصف الملعب من نيكولو باريلا ، مرت من جميع المدافعين، لتجد بيلجريني الذي تسلمها وانفرد تمامًا ثم سدد في الشباك لحظة خروج الحارس.

23″ بطاقة صفراء للاعب وسط ايطاليا وباريس سان جيرمان ماركو فيراتي ..

26″ إصابة للاعب يوفنتوس الجديد فيديريكو كييزا..يطلب دخول الأطباء لاسعافه.. بعد ثلاث دقائق من العلاج، كييزا ينهض ويصبح على ما يُرام وقادر على مواصلة اللعب.

25″ جوووووووول…هولندا تُعدل النتيجة عن طريق نجم مانشستر يونايتد الجديد “فان دي بيك” بتصويبة قوية للغاية بعد متابعة لتسديدة غير دقيقة من ممفيس ديباي داخل منطقة الجزاء..