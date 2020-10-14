رسميًا .. الزمالك يؤكد تجميد حميد أحداد في لقاء الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على بنادي الزمالك أن هناك بنداً في عقد إعارة المحترف المغربي حميد احداد لفريق الرجاء البيضاوي، يمنعه من المشاركة مع الفريق المغربي أمام نظيره المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الرجاء البيضاوي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، في إعادة للقائهما بنهائي نسخة البطولة عام 2002، التي توج بها الفريق الأبيض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي لناديه على هامش تواجده برفقة فريقه في الدار البيضاء: “هناك بند في عقد إعارة حميد احداد للرجاء يمنعه من المشاركة أمامنا .. تلقينا اتصالات ودية من مسؤولي الرجاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض في حالة المشاركة”.

وأضاف: “بالنسبة للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، فهناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء”.

أوضح مرتضى “اللاعب أخطر طبيب الفريق بإصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي لكرة القدم للاطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل رد حتي الآن، وننتظره لحسم الجزء الطبي أولا بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالأعتماد عليه في المباراة أو لا”.

Advertisements

أوضح مرتضى أن الأشعة التي خضع لها محمود علاء مدافع الفريق أثبتت سلامته وهو يخضع لبرنامج تاهيلي وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في مباراة الرجاء البيضاوي.

أكد المشرف على الكرة بالزمالك “نسعي لتحقيق الفوز علي بطل المغرب في عقر داره مع احترامنا الشديد لقدراتهم ولكن نريد قطع نصف المشوار نحو التاهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا“.

أضاف مرتضى أن الزمالك أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري لإقامة مباراة الإياب أمام الرجاء في ستاد القاهرة، وتم إرساله للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ولم يصل الرد حتى الآن.

أقرأ ايضًا