الأهلي يعلن جاهزية عناصره الأساسية لرحلة رد الاعتبار أمام الوداد

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أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء جاهزية الثنائي محمد الشناوي، حارس المرمي، وأيمن أشرف، مدافع الفريق لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها السبت المقبل بالمغرب في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال خالد محمود، طبيب الفريق، للموقع الرسمي للأهلي أن الشناوي وأشرف جاهزا تمامًا لمواجهة الوداد.
وأضاف أن الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين شفي أيمن أشرف من إجهاد السمانة.
وتعيد تلك المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بنهائي نسخة المسابقة عام 2017، التي توج بها الوداد، بفوزه 2 / 1 على الأهلي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية، التي ستجرى في السادس من نوفمبر المقبل، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي.
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