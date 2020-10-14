حادثة مفجعة: مقتل لاعب أوغندي على يد زملائه في الفريق

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لقي اللاعب الأوغندي “تشرشل أواسي”، البالغ من العمر 22 عامًا مصرعه أمس الثلاثاء في حادثة مفجعة على يد زملائه في الفريق، بسبب خطأ دفاعي ارتكبه في إحدى المباريات الودية.
ووفقًا صحيفة “ديلي مونيتور” الأوغندية، فإن أواسي كان يلعب مع فريقه في مباراة ودية، في بلدة “لامو” شمال أوغندا، وتسببت إحدى تمريراته الخاطئة في تلقي فريقه هدفًا.
وأفادت الصحيفة الأوغندية، أن زملاء أواسي اعتدوا عليه بالضرب بعد المباراة، ليلقى مصرعه في حادثة غريبة من نوعها.
وبحسب ما ورد، فقد قام زملاء أواسي الغاضبين بلكمه وركله، قبل أن يتم فصلهم عن بعضهم في النهاية، ثم تصاعدت المشاجرة مرة أخرى بعد المباراة، عندما قرر اللاعب الانتقام من أحد المعتدين.
وأدت المشاجرة إلى إصابة أواسي بجروح خطيرة أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وفشل الأطباء في إنقاذ حياته.
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