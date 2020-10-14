من هو هداف الدوري المغربي للمحترفين موسم 2020/2019؟

انتهى الموسم الكروي في المغرب هذا الأسبوع بتتويج نادي الرجاء البيضاوي، بعد تصدره لجدول ترتيب البطولة الاحترافية بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي الوداد البيضاوي، لينتزع اللقب الـ12 في تاريخه، والأول منذ سبع سنوات في الدوري عندما بلغ نهائي كأس العالم للأندية 2013 أمام بايرن ميونخ.

وتُوج المهاجم المغربي إبراهيم البحراوي، لاعب نادي سريع وادي زم، بلقب هداف الدوري المغربي للمحترفين موسم 2020/2019، رغم أن فريقه خارج أندية المربع الذهبي، ولم يكن ضمن الأندية المتنافسة على اللقب أو حتى المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، حيث أنهى في المركز الثامن، لكن البحراوي سجل 16 هدفًا بفارق مريح من الأهداف عن أقرب منافس له على لقب الهداف، كريم البركاوي، لاعب وسط حسنية أكادير والذي صارع على البقاء.

إذا كان تتويج الرجاء مفاجئًا بالنسبة للبعض في ظل المشاكل المالية والإصابات والإرهاق الذي عانى منه في مستهل المشوار بسبب الاهتمام المُفرط بمنافسات البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا، فإن تتويج إبراهيم البحراوي بلقب الهداف كان بمثابة الصدمة التاريخية، حيث جاء فقط في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم وبشكل دراماتيكي.

إبراهيم البحراوي تمكن من تسجيل 7 أهداف دفعة واحدة في أقل من أسبوعين، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، بواقع هدف أمام كل من “الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي” أيام 30 سبتمبر و3 و7 أكتوبر -على الترتيب-، بالإضافة إلى تسجيله سوبر هاتريك، 4 أهداف، في المباراة الختامية للموسم أمام اتحاد طنجة يوم 10 أكتوبر، ليتجاوز متصدر لائحة الهدافين والمرشح الأكبر لنيل لقب الهداف “كريم بركاوي” الذي اكتفى بالمركز الثاني برصيد 12 هدفًا بالتساوي مع نوح وائل السعداوي.

من هو إبراهيم البحراوي هداف الدوري المغربي للمحترفين موسم 2020/2019؟

هداف الدوري المغربي للمحترفين موسم 2020/2019، إبراهيم البحراوي، هو لاعب مغربي ولد عام 1992، لم يسبق له تمثيل منتخبات المغرب أبدًا.

انطلقت مسيرة براهيم البحراوي رفقة نادي أولمبيك آسفي في عام 2011، وعلى مدار 9 أعوام مضت لم يستطع تسجيل أكثر من 6 أهداف في موسم واحد بالدوري المغربي للمحترفين، حتى جاء هذا الموسم ليفعلها ويخطف لقب الهداف وسط ذهول كريم البركاوي ونجم مولودية وجدة المنتقل إلى الرجاء مؤخرًا نوح وائل السعداوي الذي سجل 12 هدفًا.

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أحرز إبراهيم البحراوي ما مجموعه 9 أهداف في 111 مباراة مع نادي أولمبيك آسفي في الفترة من 2011 إلى 2017، وانتقل بعدها إلى نادي الفتح الرباطي ليمثله لمدة موسمين سجل خلالهما 7 أهداف في 25 مباراة بالدوري المغربي.

خلال موسم 2019/2018 لم يسجل سوى هدف يتيم سجله أمام فريقه السابق أولمبيك آسفي في مباراة الجولة 17 من البطولة الاحترافية، عندما انتهت بالتعادل 3/3 على ملعب آسفي.

وفي الموسم الذي سبقه 2018/2017 قاد الفتح الرباطي لهزيمة الوداد في الدار البيضاء بنتيجة 3/1 حين سجل بعد خمس دقائق بالجولة الأولى من الموسم، وكان ذلك الموسم هو الأفضل له تهديفيًا، حيث أنهاه برصيد 6 أهداف في الدوري.

أما باقي مواسم إبراهيم البحراوي مع أولمبيك آسفي، فكانت مخيبة وتعيسة، لدرجة أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف بموسم 2015/2014، علمًا أنه شارك في 8 مباريات كأساسي و15 مباراة كبديل.

مع ذلك لفت البحراوي الأنظار إليه في مستهل مشواره مع أولمبيك آسفي حينما نجح في هز شباك الرجاء البيضاوي على ملعب محمد الخامس يوم 15 نوفمبر 2011 بهدف في الدقيقة 29 ضمن الجولة السابعة، إلا أن فريقه خسر بهدفين، وصام هو بعدها عن التهديف حتى الجولة 28 من نفس الموسم عندما أحرز هدفًا في التعادل 2/2 مع نادي شباب المسيرة.

وتدير شركة Belmaachi Sport Agent أعمال اللاعب إبراهيم البحراوي، وهي شركة مقرها في النرويج مختصة في إدارة أعمال اللاعبين المغاربة، لكن حجم أعمالها لا يتجاوز الـ 20 لاعبًا، من بينهم لاعب واحد فقط من أندية القمة وهو يحيى عطية الله صانع ألعاب الوداد البيضاوي، ولاعب الجيش الملكي عماد الرحولي، بالإضافة للاعب نادي مولودية وهران الجزائري زكريا منصوري، ونجم وسط أولمبيك آسفي محمد المرابط.

جدول هدافي الدوري المغربي للمحترفين موسم 2020/2019 - تتويج البحراوي