نيمار في طريقه ليصبح أيقونة لكرة القدم البرازيلية 

بعد تسجيله هاتريك في مرمى بيرو، تجاوزَ نيمار رقمَ الظاهرة رونالدو بعدما رفع رصيدَه إلى 64 هدفاً ليصبحَ ثانيَ أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي.



وقاد نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منتخب بلاده للفوز على بيرو 4-2 فجر اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️.



واقتربَ نيمار إلى المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي منتخب البرازيل عبر العصور، ويملك مهاجم باريس سان جيرمان الآن 64 هدفا متقدما بهدفين على رونالدو، وبفارق 13 هدفا خلف بيليه الذي يتصدر القائمة برصيد 77 هدفا، وفقا لإحصاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).



وكان تيتي مدرب البرازيل مترددا في مقارنة نجمه الحالي باللاعبين العظماء السابقين.



وقال "من الظلم عقد هذه المقارنات. ما يمكنني قوله هو أن نيمار لديه أشياء لا يمكن توقعها".



وتابع أنه "القوس والسهم، ولاعب يستطيع صنع واستغلال الفرص. يتحسن بمرور الوقت وينضج".



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وفي مباراة الثلاثاء عادل نيمار ثم تجاوز رونالدو بهدفين من ركلتي جزاء قبل أن يحرز هدفه الدولي 64 في الوقت المحتسب بدل الضائع بالملعب الوطني في ليما.



واحتفل المهاجم البالغ من العمر 28 عاما بالإشارة إلى رقم 9 بيديه تكريما -على ما يبدو- لرونالدو مهاجم برشلونة وريال مدريد وكورنثيانز السابق.



وأحرز نيمار، الذي خاض مباراته الدولية الأولى عام 2010، أهدافه 64 في 103 مباريات دولية.

المصدر: وكالات