شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تطالب بمنع مداخلات مرتضى منصور «المعزول» بقناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جددت اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب طلبها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة التدخل لمنع مداخلات مرتضى منصور «المعزول من منصبه» حسب وصفهم لاستمرار تعديه لفظيًا أثناء مداخلاته اليومية في قناة نادي الزمالك.

وأضافت اللجنة في طلبها أنها سبقت وتقدمت بأكثر من شكوى ضد مرتضى منصور لضرورة منعه من التعدي لفظيًا على كل أعضاء اللجنة الاولمبية مؤكدًا أن ميثاق العمل الاعلامي يمنع ذلك، وطالب اللجنة الأولمبية المجلس بسرعة اتخاذ قرار ضد رئيس الزمالك «المعزول» على حسب وصفهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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