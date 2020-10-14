شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بالالتزام بالتعليمات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه سيطالب اللاعبين خلال المران الأول الذي سيقوده يوم الأحد المقبل، بضرورة الالتزام بتعليماته الفنية، وتعليمات مدير الكرة الإدارية من أجل الاستمرار معه في الموسم المقبل.
في سياق متصل، استقر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على عقد جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة للفريق الكروي الأول، من أجل تحديد اللاعبين الراحلين في الموسم المقبل والصفقات الجديدة.
وينتظر أن يعود محمد مصيلحي، رئيس النادي السكندري، من سويسرا مطلع الأسبوع المقبل، ويجتمع بعد ذلك بالجهاز الفني الجديد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بالالتزام بالتعليمات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.