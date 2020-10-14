شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بالالتزام بالتعليمات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه سيطالب اللاعبين خلال المران الأول الذي سيقوده يوم الأحد المقبل، بضرورة الالتزام بتعليماته الفنية، وتعليمات مدير الكرة الإدارية من أجل الاستمرار معه في الموسم المقبل.

في سياق متصل، استقر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على عقد جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة للفريق الكروي الأول، من أجل تحديد اللاعبين الراحلين في الموسم المقبل والصفقات الجديدة.

وينتظر أن يعود محمد مصيلحي، رئيس النادي السكندري، من سويسرا مطلع الأسبوع المقبل، ويجتمع بعد ذلك بالجهاز الفني الجديد.