شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم وادي دجلة بهدفين في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق الجونة الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 33 للدوري.
سجل هدفي الجونة والتر بواليا، في الدقيقة 68، وناصر ناصر، في الدقيقة 94.
ورفع الجونة رصيده بهذا الفوز إلى 37 نقطة، في المركز الـ14، بينما توقف رصيد وادي دجلة عن النقطة 35 في المركز الـ15.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يهزم وادي دجلة بهدفين في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.