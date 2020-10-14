شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم وادي دجلة بهدفين في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الجونة الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 33 للدوري.

سجل هدفي الجونة والتر بواليا، في الدقيقة 68، وناصر ناصر، في الدقيقة 94.

ورفع الجونة رصيده بهذا الفوز إلى 37 نقطة، في المركز الـ14، بينما توقف رصيد وادي دجلة عن النقطة 35 في المركز الـ15.