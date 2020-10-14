شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الاتحاد السكندري برئاسة مصيلحي في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه وفد من الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إلى سويسرا لحضور جلسة استئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في قضية مونتشو، لاعب الفريق السابق.

وصدر لمونتشو حكمًا بالحصول على 200 ألف دولار من مستحقاته المالية لدى النادي، رغم رحيله عن الاتحاد السكندري بشكل مفاجئ.

ويتواجد ضمن الوفد كل من نصر عزام، المحامي الدولي المصري، وكذلك هشام عبدربه، محامي النادي.