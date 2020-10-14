شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يطالب لاعبي الوداد بالفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، على تحفيز زملائه السابقين في الوداد المغربي، خلال تدريباتهم التحضيرية استعدادًا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال يوم 17 أكتوبر الجاري.
وتواجد اللاعب مع نادي الزمالك في ملعب الوداد المغربي لأداء تدريباته استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي يوم 18 من نفس الشهر في ذات البطولة، وطالب «أوناجم» لاعبي الوداد بالفوز على الأهلي والتأهل للمباراة النهائية.
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