شكرا لقرائتكم معلول وجيرالدو ينضمان إلى بعثة الأهلي بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منذ قليل إلى مقر إقامة الفريق في معسكره الحالي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الوجود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لاستقبال اللاعبين قبل أن ينضما إلى البعثة.

ومن المقرر أن يجري معلول وجيرالدو تدريبات استشفائية على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازابلانكا، الذي يقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.