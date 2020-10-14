شكرا لقرائتكم الوداد ضد الأهلي .. الأحمر يتوجه لملعب كهرماء لخوض مرانه الأول بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض مرانه الأول في المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ورفض موسيماني حضور وسائل الإعلام خوفاً من جواسيس الوداد المغربي ولتجنب نقل كواليس وتفاصيل الاستعدادات للمعسكر الأخر.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي علي معلول وجيرالدو في مران الفريق اليوم بعد عودتهما من معسكر معسكر منتخب بلادهما خلال الفترة الماضية قبل أن ينضما لمعسكر الأهلي قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

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على صعيد متصل، وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.