المصرى يمدد عقد على ماهر لتدريب المصرى الموسم المقبل

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جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، تمديد تعاقد على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى لموسم جديد ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2021/2020 . وقام على ماهر بالتوقيع على تعاقده الجديد مع سمير حلبية بحضور لجنة التعاقدات الممثلة فى محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي. جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإضفاء جو من الاستقرار على الجهاز الفنى للفريق بعد وصول اكثر من عرض محلى لعلى ماهر بعد الطفرة التى أحدثها مع النادى الساحلى ونجاحه فى إنقاذه من الهبوط لدورى القسم الثانى ووصوله للمركز السابع برصيد 42 نقطة .

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