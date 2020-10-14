جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم الأربعاء 14/ 10/ 2020 بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الزامبى والتر بواليا لاعب الجونة، رصيده لـ 13 هدف محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الهدافين، بعدما سجل فى شباك وادى دجلة، حيث أقيم اليوم، الأربعاء، الموافق 14/ 10/ 2020 مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، واستضاف وادى دجلة نظيره الجونة على ستاد بتروسبورت، في مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقين البقاء بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني مع طنطا ونادى مصر وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.
وفاز الجونة على دجلة بهدفين دون رد حيث سجل وفى الدقيقة 68 والتر بواليا هدف التقدم للجونة، مستغلاً خطأ حسين ذكرى حارس مرمى الفريق الدجلاوى، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز ناصر ناصر الهدف الثانى للجونة بعد خطأ من حارس دجلة مرة اخرى.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 37 محتلاً المركز الثالث عشر، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 35 نقطة فى المركز الخامس عشر، من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.
وجاء جدول ترتيب هدافين الدورى كالتالى..
جدول ترتيب الهدافين
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