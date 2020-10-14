شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة دجلة والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجونة الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقين البقاء بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني مع طنطا ونادى مصر وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.

واحتسب الحكم محمد الحنفى ركلة جزاء لصالح والتر بواليا بداعى تدخل حارس دجلة حسين ذكرى وعرقلته، فى الدقيقة 44، وبعد العودة لتقنية الفار ألغى الحكم ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 46 تعرض محمود مرعى للإصابة فى العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وفى الدقيقة 68 نجح والتر بواليا فى تسجيل هدف التقدم للجونة، مستغلاً خطأ حسين ذكرى حارس مرمى الفريق الدجلاوى، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز ناصر ناصر الهدف الثانى للجونة بعد خطأ من حارس دجلة مرة اخرى.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 37 محتلاً المركز الرابع عشر، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 35 نقطة فى المركز الخامس عشر، من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً فيما يحتل

وضم تشكيل الجونة كلاً من.. محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرج أكا، محمود شبراوي، ناصر ناصر، آلان كيامابادي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد ناجي “جدو”، عمرو بركات، أحمد مجدي، عمرو عبد الفتاح “عموري”، باسم علي، فادي طلعت، عمرو سعداوي.

وضم تشكل وادى دجلة كلاً من.. حسين ذكرى، محمود مرعى، بودى، بسام وليد، عمرو صالح، أحمد حسن، إبراهيم عايش، عمر ميرا، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، نادر هشام.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من.. مصطفى الروبى، عبد الله محمود، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عبد الكبير الوادى، بيكهام، حسام الريالى، محمد طلعت، محمد رضا.