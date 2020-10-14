شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل محمود علاء بـ " المشي " قبل مواجهة نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالزمالك برنامج تأهيلي بالمشي بالكرة حول الملعب خلال مران الفريق على ملعب الوداد المغربي اليوم، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك بقياده الدكتور محمد أسامة، كما قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بنصف الملعب خلال مران الزمالك الذي يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي، وأشرف باتشيكو على تدريب إحدى المجموعتين بينما الأخرى أشرف علي الأخرى مدحت عبد الهادي مدرب الفريق، وذلك للتدريب على الاستحواذ على الكرة.

وأجرى المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق في المتواجدة في المغرب للاطمئنان علي استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الذهاب في دورى ابطال افريقيا، وتحدث هاني زادة مع مسئولي البعثة حول الأجواء الطبية والاحترازات وسلامة اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا بدرجة كبيرة في المغرب في الوقت الراهن.

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في نفس السياق شاهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من مران الوداد المغربي حيث تصادف وجوده فى ملعب التدريب قبل مران الزمالك، ويخوض الزمالك أولى تدريباته بعد قليل على ملعب الوداد الذي يستضيف الزمالك نظرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

فيما كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن إرسال خطاب رسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم وبدوره أرسل الخطاب للاتحاد الأفريقى لخوض لقاء العودة أمام الرجاء المغربى على استاد القاهرة الدولي، وذلك في المباراة التى ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند فى عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولى الرجاء حاولوا بطريقة ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض حال المشاركة.