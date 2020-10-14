شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية : انتهاء مهلة طعن مرتضى منصور على قرارات الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه اليوم الأربعاء انتهت مهلة طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف وفقاً لقرارات اللجنة الاولمبية الصادرة بشأنه حيث تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، موضحاً أنه تم اخطاره بالقرارات بخطاب رسمي من اللجنة منذ أسبوع .

وأشار امين عام اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن مرتضى منصور خسر فرص التقاضي والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت لها الاولمبية في إصدار قراراتها السابقة .

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وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية ، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومباديء الميثاق الأولمبي ، ولائحة النطام الأساسي لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية .