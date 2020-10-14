شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز وطلائع الجيش فى مباراة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة فريق طلائع الجيش، على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يطمع كلا الفريقين في حسمها لصالحه للتأهل لدور الأربعة وتفادى مفاجأت مباريات الكأس المعتادة. كان الطلائع قد تأهل لهذا الدورعقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020 ، بينما تخطى بيراميدز منافسه الاسماعيلى بهدف دون رد سجله جون أنطوى في 21 فبراير الماضى على ستاد الإسكندرية. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عمر جابر - محمد حمدي - محمود حمادة - جون انطوي - محمد عطوة - رجب بكار.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى.. محمد بسام، على الفيل، خالد سرحان، ناصر منسى، كريم طارق، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك ستيفين، عمار حمدى.

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