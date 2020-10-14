شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول وجيرالدو ينضما لمعسكر الأهلي في المغرب بعد المشاركة الدولية. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم ثنائى الأهلى الدولى التونسي على معلول، والأنجولى جيرالدو، لمعسكر الفريق الأحمر في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما الدولية مع منتخبى بلادهما، ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر عبر انستجرام، صورة للنجم التونسي ومعه اللاعب الانجولى لتعلن وصولهما إلى المغرب استعدادا لمواجهة نادي الوداد المغربي في نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

اختار الجهاز الفنى للأهلى ملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض تدريبه الأول بالمغرب اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، بمعاينة الملعب صباح اليوم الأربعاء، واختياره بعد معاينة بعض الملاعب القريبة من الفندق، وقال سمير عدلى إن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة الفريق بعشرين دقيقة تقريبًا.

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على صعيد متصل، وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائى؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجى. وينضم اليوم التونسى علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.