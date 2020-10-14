شكرا لقرائتكم خبر عن مريم مصطفى توقع على الإعارة لـ طائرة الصيد.. "صور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مريم مصطفى ليبرو فريق الأهلى لسيدات الكرة الطائرة على إعارتها لنادى الصيد، بعد موافقة الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة حمدى الصافى على إعارتها بناءا على رغبتها ، و نجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع بريهان الديب، ليبرو فريق الكرة الطائرة بنادى الصيد السابقة، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق فى هذا المركز بعد الموافقة على إعارة مريم مصطفى بناءً على طلبها الذى تقدمت به للإدارة مؤخرا.



مريم مصطفى بقميص الصيد



مريم مصطفى توقع العقود



مريم مصطفى

ويتواجد فى مركز الليبرو بصفوف الأهلى بجانب بريهان اللاعبة ندى وليد التى خاضت مباريات الفريق فى المرحلة الأخيرة، بعدما اعتمد عليها حمدى الصافى المدير الفنى بشكل منفرد بعد تجميد اللاعبة مريم مصطفى.

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من جهته وافق حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على إعارة مريم مصطفى ليبرو الفريق بناءً على رغبتها بعدما تقدمت بطلب للإدارة مؤخرًا من أجل الحصول على استغناء للإعارة.

وقامت مريم مصطفى بتقديم الطلب بسبب استبعادها خلال الفترة الأخيرة لأسباب غير فنية من وجهة نظرها، والجدير بالذكر ان مريم مصطفى حصلت على لقب أفضل ليبرو فى أفريقيا 5 مرات من قبل ولعبت أساسية فى صفوف الفريق لسنوات عديدة وكانت من الدعائم الأساسية للفريق.

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى هذا الموسم فى حسم لقب الدورى مبكرًا تحت قيادة المدير الفنى حمدى الصافى، ليتوج مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات قبل أن يحصد لقب كأس مصر بالفوز على الصيد فى النهائى.