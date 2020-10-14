شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك يطمئن علي بعثة الفريق في المغرب قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق في المتواجدة في المغرب للاطمئنان علي استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الذهاب في دورى ابطال افريقيا، وتحدث هاني زادة مع مسئولي البعثة حول الأجواء الطبية والاحترازات وسلامة اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا بدرجة كبيرة في المغرب في الوقت الراهن.

في نفس السياق شاهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من مران الوداد المغربي حيث تصادف وجوده فى ملعب التدريب قبل مران الزمالك، ويخوض الزمالك أولى تدريباته بعد قليل على ملعب الوداد الذي يستضيف الزمالك نظرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

فيما كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن إرسال خطاب رسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم وبدوره أرسل الخطاب للاتحاد الأفريقى لخوض لقاء العودة أمام الرجاء المغربى على استاد القاهرة الدولي، وذلك في المباراة التى ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند فى عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولى الرجاء حاولوا بطريقة ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض حال المشاركة.

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وتابع: "بالنسبة لفرجاني ساسي لاعب الفريق فهناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء"، وأضاف: "اللاعب بلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل التقرير وننتظر لحسم الجزء الطبي أولا بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا".