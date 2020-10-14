شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ أولى خطوات اطلاق دوري ممتاز للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اندية مسابقة الدوري العام الممتاز بشأن تكوين كل منها فريق للكرة النسائية للمشاركة في الدوري الممتاز للسيدات خلال الموسم الكروي المقبل 2021/2020 ، وذلك ضمن خطة اللجنة الخماسية من اجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولي والقاري للنهوض بها.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع قرار الاتحاد الافريقي باطلاق النسخة الاولى من دوري أبطال افريقيا للسيدات اعتباراً من الموسم الرياضي 2021/2020 مما يمثل فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القاري والافريقي وتحقيق إنجازات على هذا الصعيد إسوة بما تحققه الفرق المصرية في مسابقات الرجال.