شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى انجازات السيسى فى 3 دقائق.. محمد عمارة: محطات الكهرباء وتسليح الجيش الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، أن انجازت الرئيس السيسى تحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل سردها، مضيفاً فى تصريحات خاصة، أن أى مواطن مخلص يستطيع أن يرى التغيير الذى حدث منذ عام 2013 وحتى الآن، وقال عمارة: أعتقد أن كل مواطن مصرى يحب بلده لاحظ الانجاز الكبير فى مصر من 2013 وحتى الآن، أنا شخصياً أحب هذا الرجل من كل قلبي لأنه رجل مصرى أصيل ووطنى وشريف يحب مصر من قلبه.

أضاف: سأتحدث عن محطات توليد الكهرباء التى عاصرتها بحكم عملى، أعتقد أنها كانت مشكلة كبيرة جداً كانت موجودة فى مصر وقضى عليها، مرورواً بشبكة الطرق والكبارى ومواجهة أزمة سد النهضة وانجازات كبيرة تحتاج إلى وقت من أجل سردها، وتسليح الجيش المصرى، أدعم الرئيس السيسى وأسانده فى كل انجازاته القادمة.

واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يحقق طفرة في مجالات البنية التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعانى من الإهمال والتردى لعقود طويلة، واستطاع الرئيس السيسى فى فترة بسيطة من رئاسته أن يخترق المجالات الشائكة ويحقق طفرة في كل المجالات ولاسيما التي تمس المواطنين من تطوير الطرق والخدمات الصحية والنقل ومشروعات الإسكان.

وباقتحام ملف التضامن الاجتماعى، أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

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ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وأطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وعلافة إضافية 15% لحماية المواطن من أثار التضخم، وأطلق برنامج أطفال بلا مأوى الذى أنقذ 23 ألف طفل من الشوارع، وأطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الزواج والذى ساعد 800 ألف أسرة كل سنة.

وفي ملف الصحة، تم القضاء على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما أطلق منظومة التأمين الصحى بتكلفة 6 مليارات جنيه وبدأها في بور سعيد بـ10 مليارات جنيه لضمان أعلى خدمة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التي فحصت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إسهاماته في عدد من المجالات الأخرى.