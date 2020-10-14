شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحدد 7 ديسمبر لبطولة الجمهورية لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرراتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة بطولة الجمهورية لذوى الهمم و الاحتياجات الخاصة ، يوم 7 ديسمبر القادم ، وقام الاتحاد بإرسال خطابات إلى مسئولي الفروع والأندية ومراكز الشباب والمدربين، لإخطارهم بالموعد الذى تقرر للبطولة ، حتى يتم الاستعداد لها ، وتحديد قائمة كل هيئة مقرر مشاركتها في المنافسات.

ويعقد اتحاد الكاراتيه الجمعية العمومية للاتحاد غدا بحضور142 هيئة لها حق الحضور ، ومن المقرر ان يتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2020 / 2021، ومناقشة خطة البطولات على المستوى المحلى والدولى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، و.تحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، واخيرا ما يستجد من أعمال ، ولن يشارك في الجمعية إلا الهيئة التي ترسل مندوبا معه تفويض بالحضور .

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وقرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة منافسات بطولة شمال أفريقيا وان زون، التى تقام بمصر فى فبراير المقبل، بعد موافقة الاتحاد الأفريقى للكاراتيه على طلب الاتحاد، بنادى الاتحاد السكندرى بمحافظة الإسكندرية.

وقام محمد الدهراوى ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بزيارة تفقدية للهيئات الرياضة بالإسكندرية، منها النادى الأولمبى، ومركز شباب سموحة، وكذلك نادى الاتحاد السكندرى.