شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن ضم «خربين» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان مجلس الإدارة تراجع عن التعاقد مع عمر خربين نجم الهلال السعودي بسبب مطالبته بالحصول على 4 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان الزمالك تفاوض مع اللاعب لكن مغالاته في الطلبات المالية دفعت النادي للتراجع عن اتمام الصفقة.
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