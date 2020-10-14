شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن ضم «خربين» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان مجلس الإدارة تراجع عن التعاقد مع عمر خربين نجم الهلال السعودي بسبب مطالبته بالحصول على 4 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان الزمالك تفاوض مع اللاعب لكن مغالاته في الطلبات المالية دفعت النادي للتراجع عن اتمام الصفقة.