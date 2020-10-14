شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد طلب «الجبلاية» بتكوين فريق كرة نسائي: «معندناش بنات تطلع بره البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على مطالبة اتحاد الكرة بتكوين فريق للكرة النسائية بداية من الموسم المقبل قائلًا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «معندناش بنات تطلع برة البيت».

كان اتحاد الكرة قد اعلن رسميًا عن مطالبته للأهلي والزمالك بتكوين فريق للكرة النسائية من اجل المشاركة في بطولة دوري الابطال التي سينظمها الكاف في نسختها الاولى بداية من الموسم المقبل.