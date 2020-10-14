شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأهلي والزمالك بتكوين فرق للكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب اتحاد الكرة من ناديي الأهلي والزمالك تكوين فرق للكرة النسائية، وذلك ضمن خطة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني توسيع قاعدة الممارسة بدوري الكرة النسائية، وتقوية المنافسة بين أندية الدوري. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بإطلاق مسابقة للكرة النسائية موسم 2020-2021. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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