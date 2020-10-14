شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاتحاد السكندري تطالب العميد بالمنافسة على المربع الذهبي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو الاتحاد السكندري حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بضرورة المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل .

واستقر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على عقد جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة للفريق الكروي الأول، من أجل تحديد اللاعبين الراحلين في الموسم المقبل والصفقات الجديدة.

وينتظر أن يعود محمد مصيلحي، رئيس النادي السكندري، من سويسرا مطلع الأسبوع المقبل، ويجتمع بعد ذلك بالجهاز الفني الجديد.