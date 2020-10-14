الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش في الكأس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيلة مواجهة فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. ويواجه بيراميدز، نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم، على استاد الجبل الأخضر. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: على جبر- طارق طه- أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق خط الوسط: نبيل عماد دونجا- إبراهيم عادل- إبراهيم حسن- محمد فتحي- إسلام عيسي خط الهجوم: دودو الجباس Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي- عمر جابر- محمد حمدي- محمود حمادة- جون انطوي- محمد عطوة- رجب بكار. الوضع في مصر

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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