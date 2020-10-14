شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لـ«معلول» للحاق بمواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، برنامج تأهيلي بدني للتونسي على معلول، لاعب الفريق الكروي الأول، من أجل اللحاق بمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها في نصف نهائي دوري الأبطال 17 اكتوبر الجاري.
ويعول بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بشكل كبير على مشاركة «معلول» في اللقاء المرتقب، للاستفادة من خبرته وتحركاته وتسديداته على مرمى المنافس.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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