شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة طعن مرتضى منصور على قرارات الأولمبية رسميًا.. تعرف على نص اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت اليوم الأربعاء مهلة طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية الصادرة بشأنه، وأبرزها إيقافه 4 سنوات.

وخسر مرتضى منصور بذلك فرص التقاضي والطعن رياضيًا وفقًا للوائح المنظمة والمعمول بها بحسب ما ورد في مدونة السلوك، التي استندت لها الأولمبية في إصدار قراراتها السابقة.

وكان تقدم مرتضى منصور بطعن على القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره يعد الفرصة الوحيدة الممنوحة له للسير في الأطر الرياضية للتقاضي والمعترف بها دوليًا في هذا الصدد.