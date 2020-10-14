شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري الانجليزي الممتاز ترفض خطة إعادة الهيكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفضت أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خططا اقترحها ليفربول ومانشستر يونايتد للقيام بتغييرات جذرية لإعادة هيكلة المسابقة.

وكانت المقترحات التي تحمل اسم «مشروع الصورة الكبيرة» يضمن زيادة الدعم المالي إلى 72 ناديا بالدرجات الأدنى كما تتضمن حقوق تصويت خاصة لأندية القمة في الدوري الممتاز وتقليص عدد أندية المسابقة من 20 إلى 18.

ونالت الخطة دعما من ريك باري رئيس اتحاد الأندية المحترفة حيث تشمل تقديم حزمة مساعدات فورية لهذه الأندية بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (325.85 مليون دولار) لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19.

لكن بعد اجتماع اليوم الأربعاء لكل أندية الدوري الممتاز 20 قوبلت الخطط بالرفض.

وقالت رابطة الدوري في بيان «كل أندية الدوري الممتاز 20 اتفقت بالإجماع اليوم على أن مشروع الصورة الكبيرة لن يحظى بدعم الدوري الممتاز أو الاتحاد الانجليزي».

وأضافت «اتفق حملة الأسهم بالدوري الممتاز على التنسيق كمجموعة من 20 ناديا لوضع خطط لمستقبل كرة القدم الإداري والمالي والتشاور مع كل المساهمين لضمان هرم تنافسي ونابض بالحياة ومستديم بكرة القدم».

وأشار البيان إلى أن العملية ستشمل الاتحاد الانجليزي والحكومة البريطانية واتحاد الأندية المحترفة.

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وقال الدوري الممتاز إنه اتفق على تقديم حزمة مساعدات لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة.

وواصل «العرض يتضمن منحا وقروضا بدون فوائد بقيمة 50 مليون جنيه استرليني بجانب مدفوعات تضامنية قدمت بالفعل بقيمة 27.2 مليون جنيه استرليني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة ليصل الإجمالي إلى 77.2 مليون جنيه استرليني».