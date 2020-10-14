شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يوضح موقف حسام حسن من إمكانية انضمام شيكابالا للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لزعيم الثغر، يضع محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، ضمن حساباته للتواجد مع الفريق في الموسم المقبل، في حال موافقة اللاعب وإدارة النادي السكندري.
وأوضح المصدر أن العميد يعتبر شيكابالا من أهم اللاعبين في الدوري، ولم يتم الاستفادة منه خلال الموسم الجاري مع الزمالك.
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