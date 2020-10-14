شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن التوأم: حسام وإبراهيم حسن عملاقان وليس لهما مثيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نادي الاتحاد السكندري بالتعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وكتب «عامر» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «ألف مبروك لتعاقد الاتحاد السكندري مع العملاقين الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن لتدريب فريق الكرة». وأضاف: «حسام حسن وإبراهيم حسن ليس لهما مثيل في هذا العمل ليس على مستوى مصر فقط، بل يمتد لما هو أكثر من ذلك بكثير». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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