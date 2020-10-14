الدوري الاستثنائي الثالث يتزين باسم ولي العهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدور بدءا من السبت المقبل، عجلة النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) بإقامة 4 مباريات، فيما تستكمل الجولة يوم الأحد بأربع مباريات أيضا.

وسيكون دوري الموسم الحالي، هو الاستثنائي الثالث تحت مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن نجح النصر في تحقيق لقب الموسم الاستثنائي الأول، والهلال لقب الموسم الماضي.

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وسينطلق الموسم تحت شعار «دورينا الأغلىليتزامن ذلك مع حملة رابطة الدوري السعودي للمحترفين التي تهدف لتمكين الجماهير من متابعة فرقهم ولاعبيهم المفضلين.

فاصل زمني قصير

تسبب جائحة كورونا في تقليص المدة الزمنية بين نهاية النسخة الماضية وبداية الجديدة، حيث لم تزد عن 32 يوما.

وانتهى الموسم الماضي وهو الأطول بسبب توقف دام أكثر من 4 أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، بتتويج الهلال بطلا للدوري في منتصف سبتمبر بينما تنطلق النسخة الحالية في 17 أكتوبر الحالي.

وافد للمرة الأولى

كالعادة صعدت 3 فرق إلى دوري المحترفين، وتنازلت 3 فرق عن مقاعدها بعد أن استسلمت إلى الهبوط، إلا أن من بين الصاعدين فريقا سيتذوق للمرة الأولى في تاريخه طعم اللعب مع الكبار في دوري المحترفين، وهو فريق الباحة، فيما سبق للصاعدين الآخرين، القادسية والباطن اللعب بدوري المحترفين .

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استمرار تطبيق الاحترازات الصحية

ستستمر الحالة والوضع الذي كانت عليه صورة المباريات في الجولات الثماني الأخيرة من النسخة الماضية، حيث تشهد عودة الدوري تطبيقا شاملا لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، لأجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية وكذلك الحكام.

الرياض تتمخطر ببطولات الدوري

تفتخر الرياض بكونها أكثر مدينة حققت لقب الدوري بواقع 30 لقبا، بواسطة الهلال 16، والنصر 8، والشباب 6، وبفارق كبير عن منافستها مدينة جدة والتي حققت اللقب 11 مرة، بواقع 8 للاتحاد و3 للأهلي.

أما مدينة الدمام والأحساء فحققتا اللقب 3 مرات، حيث حققت الدمام اللقب مرتين عن طريق الاتفاق، فيما حققت الأحساء اللقب مرة واحدة بواسطة فريق الفتح.

مسميات سابقة للدوري

الدوري التصنيفي

دوري كأس خادم الحرمين الشريفين

دوري زين

دوري جميل

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

7 فرق حققت بطولة الدوري:

الهلال: 16 مرة

النصر: 8

الاتحاد: 8

الشباب: 6

الأهلي: 3

الاتفاق: 2

الفتح: 1

أبطال دوري المحترفين منذ تطبيقه في 2008