شكرا لقرائتكم خبر قبل 10 أيام على نهاية فترة الانتقالات.. 8 أندية تكمل ملف الأجانب.. الهلال بلا جديد والعين الأقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل 10 أيام على نهاية فترة الانتقالات الصيفية التي سيقفل بابها في الـ25 من أكتوبر الحالي، أكملت 8 أندية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعاقداتها الأجنبية بواقع 7 لاعبين في كل فريق، فيما لا تزال 8 أندية تعاني تعثرا في هذا الملف.

وإذا أتمت غالبية الأندية تعاقدات جديدة، فإن حامل اللقب فريق الهلال لم يجر أي صفقة جديدة رغم تنازله عن محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو نهاية الموسم الماضي، وسعيه لبيع عقد محترفه السوري عمر خربين.

في المقابل، لم يبرم الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، فريق العين، سوى 4 صفقات رسمية فقط.

وفي الاتحاد كما هو الحال في النصر، زاد عدد المحترفين الأجانب عن الرقم المسموح به، حيث يملك الاتحاد 8 لاعبين بانضمام اللاعب الجديد البرازيلي برونو هنريكي، فيما تردد أن النادي يعمل على تسريح محترفه التونسي أنيس البدري. كما يملك النصر ذات العدد (8 أجانب).

ومن بين الأندية التي لم تكمل تعاقداتها من حيث اللاعبون الأجانب، الصاعد الآخر فريق القادسية، حيث أبرم 5 صفقات، وكذلك الأهلي والوحدة وأبها وضمك والفيصلي، إذ تبقى لكل منهم مركزأو مركزين.

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أجانب دوري المحترفين حتى الآن

الهلال:

الكوري هيون سو (مدافع)

جوستافو كويلار (محور)

البيروفي أندري كاريلو (جناح)

الإيطالي سيباستيان جيوفينكو (وسط)

الفرنسي بافيتمبي غوميز (مهاجم)

السوري عمر خربين (مهاجم) قد يرحل

النصر

الأسترالي براد جونز (حارس)

البرازيلي مايكون بيريرا (مدافع )

البرازيلي بيتروس ماتيوس (وسط) قد يرحل.

الكوري الجنوبي كيم سو (ظهير)

الأرجنتينى بيتي مارتينيز (وسط)

المغربي نور الدين أمرابط (جناح)

النيجيري أحمد موسى (جناح)

المغربي عبدالرزاق حمدالله (مهاجم)

الأهلي:

البرازيلي لوكاس ليما (ظهير)

الصربي ليوبومير فيجسا (مدافع)

الروماني الكسندرو ميتريتا (مهاجم)

المغربي إدريس فتوحي (وسط)

الألماني ماركو مارين (وسط)

السوري عمر السومة (مهاجم)

الوحدة :

الإسباني ألبرتو بوتيا (مدافع)

البرازيلي بيدرو هنريكي (مدافع)

البرازيلي انسيلمو دي مورايس (وسط)

البرازيلي لويس جوستافو (جناح)

الأسترالي ديمتري بيتراتوس (مهاجم)

المالي يوسف نياكاتي (مهاجم)

الرائد:

الجزائري عز الدين دوخه (حارس)

الصربي نيمانيا ميليتش (مدافع)

المغربي جلال الداودي (وسط)

الكاميروني أرناود دجوم (وسط)

السوري جهاد الحسين (وسط)

المغربي محمد فوزير (مهاجم)

الكولومبي ماركو بيريز (مهاجم)

الفيصلي:

البرازيلي ايغور روسي (مدافع)

البرازيلي رافاييل سيلفا (مدافع)

البرازيلي جليرمي أوجستو (جناح)

الألماني الكسندر ميركل (وسط)

الهولندي هشام فايق (وسط)

جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (مهاجم)

الشباب:

الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس (حارس)

التشيلي إيغور ليشنوفسكي (مدافع)

البرتغالي فابيو مارتينيز (مهاجم)

الأرجنتينى ايفر بانيغا (وسط)

السنغالي ألفريد ندياي (وسط)

السنغالي ماخيتي ديوب (مهاجم)

البرازيلي سباستياو دي فريتاس (وسط)

الأرجنتيني كريستيان جوانكا (مهاجم) يتوقع مغادرته

الاتفاق:

الجزائري رايس أمبولحي (حارس)

الأستوني كارول ميتس (مدافع)

السلوفيني فيليب كيش (وسط)

التونسي نعيم السيليتي (وسط)

البرازيلي إليريك دي سوزا (وسط)

السنغالي سليمان دوكارا (مهاجم)

المغربي وليد أزارو (مهاجم)

أبها :

المغربي علي المحمدي (حارس)

الجزائري مهدي تاهرات (مدافع)

المغربي أمين عطوشي (مدافع)

التونسي كريم عواضي (وسط)

المغربي سعد بقير (وسط)

الأسترالي كريغ قودوين

الفتح:

الأوكراني ماكسيم كوفال (حارس)

الأورجوياني ماتياس اغويرغاراي (ظهير)

المغربي مراد باتنا (مهاجم)

المغربي مروان سعدان (وسط)

الدنماركي باشكيم قادري (وسط)

الهولندي ميتشيل تي فريدي (مهاجم)

النرويجي غوستاف ويخايم (وسط)

الاتحاد:

البرازيلي مارسيلو غروهي (حارس)

البرازيلي برونو اوفيني (مدافع)

المغربي كريم الاحمدي (محور)

البرازيلي رومارينهو (مهاجم)

الصربي الكسندر بريجوفيتش (مهاجم)

الإيفواري ويلفريد بوني (مهاجم)

البرازيلي برونو هنريكي (وسط)

التونسي أنيس البدري (وسط وجناح) يتوقع مغادرته

التعاون :

البرازيلي كاسيو أنجوس (حارس)

البرازيلي اياغو سانتوس (مدافع)

البرازيلى ساندرو مانويل (محور)

البوروندي سيدريك أميسي (وسط)

الأسترالي ميتشيل ديوك (وسط)

السنغالي عبدولاي ساني (مهاجم)

الأنغولي أري بابل (مهاجم)

ضمك:

الجزائري مصطفى زغبة (حارس)

الأرجنتنيني كريستيان ليما (مدافع)

الجزائري فاروق شافعي (مدافع)

التونسي بلال السعداني (وسط)

الجزائري إبراهيم الشنيحي (مهاجم)

الأرجنتيني إيميليو زيلايا (مهاجم)

الباطن:

الأورغوياني مارتن كامبانيا (حارس)

التيرندادي خاليم هايلند (وسط)

الهولندي يوسف الجبلي (وسط)

الهولندي محمد رايحي (مهاجم)

البرازيلي ريناتو شافيز (مدافع)

الهولندي شاندرو شينك (مدافع)

الأنغولي فابيو أبرو (مهاجم)

العين:

المغربي محمد الناهيري (مدافع)

النيجيري أمادو موتاري (وسط)

الفنزويلي خوان بابلو (وسط)

الجزائري سفير تايدر (وسط)

القادسية: