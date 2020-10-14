أبها يستعير قودوين من الوحدة

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وكان قودوين (28 عاما) انتقل إلى الوحدة مطلع العام الماضي، بعدما خاض تجربتين سابقتين بناديي أديلايد الأسترالي وسبارتا روتدرام الهولندي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي أبها عقدا احترافيا بنظام الإعارة مع اللاعب الأسترالي كريغ قودوين ليمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، قادما من فريق الوحدة.وكان قودوين (28 عاما) انتقل إلى الوحدة مطلع العام الماضي، بعدما خاض تجربتين سابقتين بناديي أديلايد الأسترالي وسبارتا روتدرام الهولندي.

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