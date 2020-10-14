الاتفاق يرغب في استعادة الشهري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى نادي الاتفاق رغبته في إعادة لاعبه السابق يحيى الشهري من النصر قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية، بعد أن أبدى المدير الفني لفريق النصر البرتغالي روي فيتوريا عدم حاجته إلى اللاعب خلال الموسم الحالي. وتحرص إدارة الاتفاق على ضم اللاعب، ولا سيما أن اللاعب فواز الطريس أكمل جميع الإجراءات المتعلقة بانتقاله إلى الهلال. وشارك الشهري مع النصر في الموسم الماضي في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا. وشارك الشهري مع النصر في الموسم الماضي في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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