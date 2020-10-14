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كاريلي يصر على مدافع صاحب خبرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - جدد المدير الفني لفريق الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي مطالبته إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع محلي بعد إيقاف المفاوضات مع مدافع الفيحاء سامي الخيبري، لا سيما وأن كاريلي يرغب في إعارة المدافع الشاب عون السلولي، مفضلا استقطاب مدافع صاحب خبرة لمساندة بروني أوفيني وزياد المولد وإشعال فتيل المنافسة فيما بينهما.

من جهة أخرى خضع المحترف البرازيلي الجديد برونو هنريكي لكشوفات طبية بأحد المستشفيات الخاصة بجدة أمس قبل أن ينخرط في التدريبات، حيث التقى باللاعبين والجهاز الفني ثم خاض اختبارات فنية ولياقية تمهيدا لضمه إلى قائمة الفريق التي ستواجه الاتفاق الأحد ضمن الجولة الأولى لدوري الأمير للمحترفين.

وسيلحق بالتدريبات أيضا ثلاثي المنتخب الأولمبي، سعود عبدالحميد وعون السلولي وعبدالرحمن اليامي بعد فراغهم من معسكر الأخضر تحت 23 عاما في الدمام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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