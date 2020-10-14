كاريلي يصر على مدافع صاحب خبرة

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من جهة أخرى خضع المحترف البرازيلي الجديد برونو هنريكي لكشوفات طبية بأحد المستشفيات الخاصة بجدة أمس قبل أن ينخرط في التدريبات، حيث التقى باللاعبين والجهاز الفني ثم خاض اختبارات فنية ولياقية تمهيدا لضمه إلى قائمة الفريق التي ستواجه الاتفاق الأحد ضمن الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسيلحق بالتدريبات أيضا ثلاثي المنتخب الأولمبي، سعود عبدالحميد وعون السلولي وعبدالرحمن اليامي بعد فراغهم من معسكر الأخضر تحت 23 عاما في الدمام.
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