نيمار يقهر نجم الهلال بقيادة البرازيل لهزيمة بيرو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المهاجم البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقود منتخب بلاده إلى قلب تأخره بهدف لفوز كبير 4-2 على مضيفه منتخب بيرو صباح أمس في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر. ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر بفارق الأهداف أمام نظيره الأرجنتيني فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة من مباراتين. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم منتخب بيرو بهدف مبكر سجله نجم الهلال السعودي أندري كاريلو، وتعادل المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني تقدم منتخب بيرو مجددا بهدف سجله ريناتو تابيا في الدقيقة 59 وتعادل ريتشارلسون للبرازيل في الدقيقة 64. وضغط المنتخب البرازيلي في نهاية المباراة ليحرز هدفين آخرين عن طريق نيمار من ضربة جزاء والرابعة من الوقت بدل الضائع ليكمل الهاتريك ويقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات مع البيروفي كاريلو والأوروجوياني لويس سواريز برصيد 3 أهداف لكل منهم. وشهدت المباراة طرد لاعب بيرو كارلوس زامبرانو في الدقيقة 89 بعد 3 دقائق فقط من طرد زميله كارلوس كاسيدا خلال تواجده بين البدلاء. ورغم الأداء القوي من منتخب بيرو وتفوقه على الضيوف أحيانا، حافظ المنتخب البرازيلي على سجله الرائع في مواجهة بيرو بتصفيات بطولات كأس العالم، حيث لم يسبق أن خسر أمامه في تصفيات المونديال. باغت منتخب بيرو ضيفه بهدف أندري كاريلو في الدقيقة السادسة إثر هجمة منظمة للفريق ومحاولة من الدفاع البرازيلي لإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، لكن الكرة تهيأت أمام كاريلو المندفع أمام منطقة الجزاء ليسددها مباشرة قوية وتستقر الكرة في المرمى على يمين الحارس ويفرتون. وجاء الرد قاسيا من راقصي السامبا، حيث حصل نيمار على ضربة جزاء في الدقيقة 26 بعد أن تعرض لجذب من قميص. وسدد نيمار ضربة الجزاء بهدوء في الدقيقة 28. وبدأ منتخب بيرو الشوط الثاني بنشاط هجومي ملحوظ، لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي من جانب الضيوف. وأسفر تبادل الهجمات عن هدف التقدم لبيرو في الدقيقة 59 عن طريق ريناتو تابيا. ولم يتأخر المنتخب البرازيلي في تحقيق التعادل، حيث أدركه في الدقيقة 64 بتوقيع ريتشارلسون. واستغل المنتخب البرازيلي هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 80، وحصل على ضربة جزاء عندما تعرض نيمار لدفعة من اللاعب لويس أبرام في وسط منطقة الجزاء، وسدد نيمار بهدوء مجددا على يمين الحارس ليكون هدف التقدم في الدقيقة 83. ولم يكتف نيمار ورفاقه بهذا الفوز، حيث سجل نيمار هدفه الثالث (هاتريك) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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