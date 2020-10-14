نوبل يسجل ظهوره الأول مع البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، هانزي فليك أمس، أن حارس المرمى ألكسندر نوبل سيسجل ظهوره الأول مع الفريق اليوم بمباراة دورين بالدور الأول من كأس ألمانيا.

وقرر فليك إراحة الحارس الأساسي مانويل نوير، وكذلك باقي اللاعبين الدوليين. وقال فليك بشأن ازدحام جدول المباريات بشكل كبير في الموسم الذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا «إنه تحد كبير بالنسبة لنا جميعا، نحن بحاجة إلى النتائج، لكن علينا أن نولي اهتماما كبيرا بإدارة الأعباء الواقعة على اللاعبين. لدينا خبراء في هذا الشأن، وعلينا إدارة الوضع سويا». وتأجلت المباراة أمام فريق الدرجة الخامسة دورين من منتصف سبتمبر، لمنح بايرن ميونخ المزيد من الوقت للتعافي بعد مشوار التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي حسم في أواخر أغسطس الماضي.

لكن الموعد الجديد للمباراة يأتي بعد يومين فقط من مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره السويسري، والتي انتهت بالتعادل 3 - 3 مساء أمس الثلاثاء، وقبل يومين من استئناف مشوار بايرن في الدوري الألماني بمواجهة أرمينيا بيليفيلد.