إصابة الإيطالي فونيني بكورونا

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وكتب فونيني (33 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور»إنستجرام»، «الأعراض كانت خفيفة للغاية، قليل من السعال وارتفاع درجة الحرارة وصداع، لكن للأسف جاءت الأخبار السيئة». وقال فونيني، الذي انسحب من منافسات بطولة سردينا المفتوحة للتنس نتيجة لإصابته بكورونا، حيث كان المصنف الأول في سردينيا، إن نتائج الفحص وصلت صباح أمس الأربعاء. وأضاف «الآن أنا بالفعل في العزل الذاتي، وأنا متأكد بأنني سأتعافى قريبا جدا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن لاعب التنس الإيطالي فابيو فونيني، المصنف رقم 16 في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19-بعدما جاءت عينة فحصه إيجابية.وكتب فونيني (33 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور»إنستجرام»، «الأعراض كانت خفيفة للغاية، قليل من السعال وارتفاع درجة الحرارة وصداع، لكن للأسف جاءت الأخبار السيئة». وقال فونيني، الذي انسحب من منافسات بطولة سردينا المفتوحة للتنس نتيجة لإصابته بكورونا، حيث كان المصنف الأول في سردينيا، إن نتائج الفحص وصلت صباح أمس الأربعاء. وأضاف «الآن أنا بالفعل في العزل الذاتي، وأنا متأكد بأنني سأتعافى قريبا جدا».

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