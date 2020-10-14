فالكاو ينقذ كولومبيا أمام تشيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو جارسيا هدفا في الوقت الضائع للمباراة ليقود منتخب بلاده إلى انتزاع تعادل ثمين 2-2 مع مضيفه منتخب تشيلي صباح أمس في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان منتخب تشيلي في طريقه لحصد النقاط الثلاثة الأولى له في هذه التصفيات، حيث سبق للفريق أن خسر 1-2 أمام أوروجواي في الجولة الأولى من التصفيات، ولكن فالكاو حرمه من الفوز ومنح منتخب كولومبيا نقطة التعادل الثمينة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه على فنزويلا 3-0 في الجولة الأولى، فيما حصد منتخب تشيلي نقطة واحدة من مباراتين.

وتقدم منتخب كولومبيا بهدف مبكر للغاية سجله جيفرسون ليرما في الدقيقة السابعة، ورد منتخب تشيلي بهدفين سجلهما فيدال وأليكسيس في الدقيقتين 38 من ضربة جزاء و42 ليقلبا الطاولة على المنتخب الكولومبي في غضون خمس دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

ولكن فالكاو أحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.