شكرا لقرائتكم خبر كاريوس يبحث عن نفسه في برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إذا كان هناك بضعة من حراس المرمى خاضوا الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فهناك حراس أقل عددا ارتكبوا أخطاء كلفت فرقهم اللقب الأهم على مستوى منافسات الأندية الأوروبية.

وكان حارس المرمى لوريس كاريوس قد ارتكب خطأين فادحين كلفا ليفربول الإنجليزي اللقب الأوروبي، حيث تسبب في هزيمته أمام ريال مدريد الإسباني 1- 3 في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف، لكن الحارس يتطلع إلى التخلص من تلك الذكريات السيئة عبر تحقيق انطلاقة جديدة مع الانتقال إلى يونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة.

وقال كاريوس خلال تقديمه رسميا أمام وسائل الإعلام قبل أيام «لقد تجاوزت الأمر منذ فترة طويلة»، وقد واجه عدة أسئلة بشأن تلك الأمسية المصيرية التي عاشها في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي تلك المباراة، كان كاريوس قد حاول توزيع الكرة، لكنه سددها بدون تركيز ليستخلصها نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ويسددها في الشباك، وبعدها أخفق كاريوس في التصدي لكرة سهلة سددها جاريث بيل من مسافة بعيدة، ليتسبب الحارس في هزيمة ليفربول 1 - 3. وظلت صورة سلبية لكاريوس عالقة في أذهان عدد من المشجعين، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان الحارس قد تأثر بكرة قوية سددها سيرجيو راموس واصطدمت برأسه بقوة. وبغض النظر عن تلك الأحداث، يشعر كاريوس بأنه جرى نسيان عروضه القوية في وقت سابق في ألمانيا نوعا ما.

ويعود كاريوس للعب في ألمانيا بناء على نصيحة من المدير الفني لليفربول يورجن كولب، والذي دافع عن كاريوس بشكل شخصي، لكنه أجرى تغييرا في حراسة مرمى الفريق، وقد انتقل كاريوس بعقد إعارة إلى بشكتاش التركي، قبل انتقاله أخيرا بعقد إعارة آخر إلى يونيون برلين.